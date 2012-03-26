В Пакистане будут судить семью бен Ладена

{1-}В Пакистане суд готовится к рассмотрению пятерых членов семьи бывшего главы террористической группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена, которые обвиняются в нелегальном проживании в стране.

Трем вдовам и двум дочерям бен Ладена грозит до пяти лет тюремного заключения за нарушение пакистанских законов, сообщает «Интерфакс-Украина».

Одна из вдов террориста родом из Йемена, вторая - из Саудовской Аравии. Происхождение третьей вдовы Усамы бен Ладена неизвестно, отмечает британская «Гардиан».

Члены семьи бывшего «террориста номер один» находятся в пакистанской тюрьме с мая прошлого года, когда американцы провели спецоперацию в Пакистане и ликвидировали главу «Аль-Каиды».

Ранее «Главред» сообщал, что американской разведке бен Ладена сдала старшая из пяти его жен Харийя Сабер. Ее подослала «Аль-Каида», остро нуждавшаяся в деньгах и рассчитывавшая на $25 млн, назначенных за голову бен Ладена.

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