Регионал рассказал, как будет решён газовый вопрос с Россией

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Украинская власть найдет сбалансированное решение по газовому вопросу с Россией, с учетом интересов обеих стран. Об этом заявил заместитель председателя фракции Партии регионов Михаил Чечетов, передает пресс-служба ПР.

Комментируя недавний визит президента Украины в Россию, нардеп отметил, что результаты проведенных переговоров оптимистические, и он выразил уверенность, что ситуация в России будет стабильной.



«Все вопросы решатся сбалансировано, с учетом интересов двух дружественных стран и народов – российского и украинского... В том числе найдем решение и по газу», – добавил он.



Кроме того, политик отметил, что для того, чтобы украинская газотранспортная система была в нормальном состоянии, в нее нужно вложить серьезные инвестиции. «Но чтобы Европа вложила инвестиции, мы должны выполнить положения Европейской энергетической хартии. А Европейская хартия требует реструктуризации «Нафтогаза». Не должны быть в одной структуре, под одним юридическим «зонтиком» и функции добычи, и функции транзита, и функции продажи», – отметил Чечетов.



Он также подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в создании консорциума, «чтобы были завязаны в один узел интерес России как поставщика газа, наш – как транзитера, Европы – как покупателя». «Такой консорциум был бы действительно решением проблемы газа на очень длительную стратегическую перспективу», – считает г-н Чечетов.

Ранее Главред писал, что заместитель председателя правления НАК Вадим Чупрун сообщил о том, что "Нафтогаз Украины" прогнозирует снижение стоимости импортируемого из РФ природного газа во втором квартале 2012 года.

"Думаю, что будет чуть ниже, чем в первом квартале (около $416 за 1 тыс. куб. м – ред.)", - сказал он.

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