Оксана Макар дышит самостоятельно, но ее жизнь все еще под угрозой

{1-} Медики отключили искусственную вентиляцию легких Оксаны Макар, однако ее жизнь все еще находится под угрозой из-за прогрессирующего сепсиса (заражения крови – прим.ред.).

Об этом сегодня, 26 марта, заявил губернатор Донецкой области Андрей Шишацкий, передает «Донецк. Комментарии».

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По данным медиков, Оксана Макар уже может дышать самостоятельно.

В то же время, у нее повысилась температура тела – прогрессирует сепсис.

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«Все что у нас есть лучшее в больницах Украины там применяется (в Донецком ожоговом центре – прим.ред.). Ситуация с состоянием разнонаправленная. Что-то улучшается, что-то ухудшается», - отметил донецкий губернатор.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в ночь на 9 марта трое мужчин в Николаеве заманили на квартиру 18-летнюю Оксану Макар и изнасиловали ее, а потом, чтобы скрыть следы преступления, попытались задушить и сжечь.

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Подозреваемые по этом делу оказались сыновьями влиятельных экс-чиновников.

Сейчас жертва николаевских насильников находится в Донецком ожоговом центре восстановительной медицины в тяжелом состоянии.

фото: mukola.net

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