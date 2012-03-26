Немецких врачей попросят снова приехать к Тимошенко

{1-} Защитник экс-премьера Юлии Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко намерен в ближайшее время обратиться к врачам из клиники "Шарите" (Германия) Карлу Максу Айнхойплю и Норберту Хаасу, уже обследовавших Тимошенко, с просьбой приехать еще раз.

"Буду обращаться (к немецким врачам – ред.) в ближайшее время... Третья кровать, которая стоит в камере, заявления работников колонии о том, что там будет находиться женщина, которая сидит за убийство, неоказание Юлии Тимошенко надлежащей помощи, невыполнение решения Европейского суда о лечении в специализированном медучреждении - все это свидетельствует об одном-единственном - что власть не хочет видеть Тимошенко живой и здоровой", - сказал Власенко журналистам возле Качановской исправительной колонии в Харькове, где содержится экс-премьер.

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Депутат также опроверг информацию Государственной пенитенциарной службы о том, что Тимошенко расширяет двигательный режим. "Она сейчас передвигается хуже, чем, скажем, несколько дней назад. Она сегодня попросила ее отвести в камеру, чтобы взять определенные документы, когда мы были со следователем, - она передвигается хуже", - сказал Власенко, передаёт Интерфакс – Украина.

Ранее Главред писал, что пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины сообщила о том, что Юлия Тимошенко в очередной раз отказалась от лечения и медицинских осмотров врачами медчасти Качановской исправительной колонии № 54.

"24 марта врачи учреждения составили два акта отказа Тимошенко от предложенного осмотра, измерения температуры тела и артериального давления", - говорится в сообщении.

В документах также указано, что пациентка "жалоб не предъявляла, самочувствие Тимошенко не нарушено, по комнате она передвигается с ходунками, постепенно расширяя двигательный режим".

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