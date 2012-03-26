Армии в Украине фактически нет - нардеп

{1-} Армии в Украине фактически не существует, хотя вероятность локального военного конфликта в стране исключить нельзя.

Об этом «Главреду» заявил заместитель главы Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат от фракции БЮТ Валентин Зубов.

По словам эксперта, на сегодняшний день в украинской армии сложилась катастрофическая ситуация: «Иностранным вооруженным силам продаются последние современные танки «Булат», а на вооружение армии Украины за последний год поступил только одон современный танк».

Новий міністр оборони – реформатор чи борець із Майданами?

В то же время, «вооруженные силы страны за 20 лет не получали нового вооружения и техники, все это время армия держалась лишь на запасах советских времен».

«Наша способность провести военный парад не значит, что у вооруженных сил нет проблем. Это – просто показуха и желание замылить глаза избирателей», - подчеркнул эксперт.

На реформу украинской армии нужно 155 млрд грн

«Хотя на самом деле вооружения нет, курс взят на радикальное сокращение армии, а социальная защита военнослужащих – никакая», - отметил Зубов.

«Сегодня Украине нужно иметь, как минимум, стотысячную армию. Причем не срочной службы, а профессиональную армию, по контракту, где солдаты и офицеры получали бы пристойную зарплату, где ежегодно обновлялась бы военная техника», - уверен парламентарий.

В России создают супертанк на дистанционном управлении (ФОТО)

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Минобороны Украины приняло программу реформирования армии, согласно которой Вооруженным силам отводится только функция нейтрализации вооруженного приграничного конфликта.

Другие возможные угрозы для государства (например, техногенная, террористическая – прим.ред.) в документе не упоминаются вообще.

фото: job-sbu.org

Новости по теме:

Янукович запретил отбирать у украинцев имущество во время войны

Украинскую армию пообещали полностью реформировать за 5 лет

За пять лет украинскую армию сократят в 2,5 раза

Украинской армии оставят минимум функций