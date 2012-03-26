Порошенко начал работу с увольнений - СМИ

{1-} Глава министерства экономики Петр Порошенко начал кадровые перестановки в своем ведомстве – уволен первый заместитель министра Вадим Копылов.
Об этом, ссылаясь на источник в министерстве, передает УНИАН.
«Решение об увольнении уже принято, и указ Президента будет вскоре опубликован», - сообщил источник.
Долгожданное назначение: зачем Порошенко стал министром
Увольнение Копылова продиктовано Петра Порошенко заменить первого заместителя главы Министерства.
По всей вероятности, Копылов будет назначен советником премьер-министра Украины Николая Азарова.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 23 марта Президента Украины Виктор Янукович назначил министром экономического развития и торговли Украины Петра Порошенко.
Порошенко ставит крест на свой политической карьере - нардеп
Ранее эту должность, являясь также первым вице-премьером, занимал Андрей Клюев, который сейчас является секретарем СНБО.
Новости по теме:
Первым делом Порошенко взялся за тендеры и госзакупки
Хорошковский рассказал об отношениях с Порошенко
Клюев порадовался назначению Порошенко министром экономики