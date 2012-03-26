Порошенко начал работу с увольнений - СМИ

{1-} Глава министерства экономики Петр Порошенко начал кадровые перестановки в своем ведомстве – уволен первый заместитель министра Вадим Копылов.

Об этом, ссылаясь на источник в министерстве, передает УНИАН.

«Решение об увольнении уже принято, и указ Президента будет вскоре опубликован», - сообщил источник.

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Увольнение Копылова продиктовано Петра Порошенко заменить первого заместителя главы Министерства.

По всей вероятности, Копылов будет назначен советником премьер-министра Украины Николая Азарова.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 23 марта Президента Украины Виктор Янукович назначил министром экономического развития и торговли Украины Петра Порошенко.

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Ранее эту должность, являясь также первым вице-премьером, занимал Андрей Клюев, который сейчас является секретарем СНБО.

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