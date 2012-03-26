Россияне приехали в Украину проверять сыр

{1-} Специалисты Роспотребнадзора прибыли в Украину и уже начали проверки украинских предприятий, продукция которых попала под запрет в России.

При этом, как сообщают в Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины, российские инспекторы не сотрудничают со специалистами украинской службы.

Специалисты Роспотребнадзора связывались напрямую с сырзаводами, а вопросы инспектирования решили с Министерством аграрной политики и продовольствия, передаёт "УРА-Информ".

Вопросы инспектирования специалисты Роспотребнадзора обсуждали с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.

Ранее Главред писал, что 18 марта Онищенко сказал, что Роспотребнадзор был готов начать инспекцию украинских сыроделов 19 марта, но ее параметры не были согласованы, причем, по вине Украины.

В свою очередь, глава Госветфитослужбы Украины Иван Бисюк назвал враньем заявление главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко о срыве Украиной инспекции сырзаводов.

«Все то, что сказано сегодня - это вранье, по-другому я даже не могу сказать» - заявил Бисюк.

«Мы еще во вторник направили письмо российской стороне, подписанное нашим министром, о том, что Минагропрод будет всячески содействовать проведению инспекции. С целью надлежащей проверки украинское ведомство попросило сообщить о составе и времени прибытия группы экспертов», - отметил он.

фото:odinklik.com

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