НАТО пообещало не нападать на Россию

{1-} НАТО не намерено нападать на Россию, и диалог с Москвой после саммита Альянса в Чикаго будет продолжен.
Об этом заявил генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает РИА «Новости».
В то же время, на саммите в Чикаго будет объявлено о завершении промежуточного этапа создания европейской системы противоракетной обороны (ПРО).
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«Это часть первого этапа разработки системы», - пояснил Расмуссен.
Генсек НАТО также повторил, что лучшей гарантией ненаправленности ПРО на Россию может стать ее сотрудничество с альянсом.
«России следует принять участие в сотрудничестве с нами, чтобы посмотреть собственными глазами на то, что ПРО не подрывает стратегического баланса России», - отметил Расмуссен.
«До нас дошли слухи, что Россия рассматривает вопрос о наступательных вооружениях, если будет продолжаться разрабатываться наша система ПРО. Это было бы полным разбазариванием российских средств на искусственного врага», - заверил генсек.
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При этом Расмуссен подтвердил, что саммита Россия-НАТО в Чикаго, скорее всего, не будет.
«Я лично беседовал с премьер-министром Путиным, когда поздравлял его по телефону с избранием на пост президента. Мы обсудили возможность совместного проведения саммита в Чикаго и согласились в том, что в связи с напряженным политическим графиком в России, возможности для такой встречи, скорее всего, не оказывается», - заявил глава Альянса.
Расмуссен прокомментировал ситуацию вокруг Сирии и операцию НАТО в Ливии, которая, как известно, закончилась жестоким убийством Муаммара Каддафи.
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Генсек в очередной раз подтвердил, что Альянс не планирует военного вмешательства в Сирию.
«Я осуждаю действия режима, репрессии против мирного населения», - заявил он и призвал сирийское руководство удовлетворить чаяния народа к свободе и демократии.
«Это единственный путь. Мы разделяем заявление председателя СБ ООН о поддержке миссии спецпосланника ООН и ЛАГ Кофи Аннана», - подчеркнул генсек Альянса.
В Ливии, по словам Расмуссена, НАТО действовала на основе четких решений СБ ООН.
«СБ ООН принял историческое решение защитить гражданское население в Ливии от нападения собственного правительства. Мы руководили операцией в полном соответствии с мандатом ООН и в рамках международного права. Мы защищали единство СБ ООН», - добавил генсек.
фото: nato.int
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