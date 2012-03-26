Порошенко хочет избегать торговых войн с Россией

{1-} Украина будет стремиться к устранению изъятий из режима свободной торговли с Россией, а также намерена предпринять должные усилия, чтобы избегать таких явлений, как "торговые войны", сообщил министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко.

"Режим наших отношений не предполагает наличие каких бы то ни было диспутов", – заявил Порошенко в понедельник в Киеве в ходе встречи с председателем Коллеги Евразийской экономической комиссии Виктором Христенко, передаёт Интерфакс – Украина.

При этом, по словам министра, потенциал эффективного взаимодействия экономик стран содержится в энергетике, машиностроении, агропромышленном секторе и в сфере высоких технологий.

В этой связи глава МЭРТ отметил важность построения механизма поддержки эффективного диалога и устранения недопонимания в случае его возникновения.

"Намерены в полной мере использовать те новые возможности, которые открываются, с нашей точки зрения, в связи с началом деятельности Таможенного союза", – добавил министр.

Ранее Главред писал, что экс-глава МИДа Владимир Огрызко заявил, что Россия делает все, чтобы втянуть Украину в Таможенный союз и, в дальнейшем, в ЕврАзЭС. «Именно поэтому Россия продолжает давать на Украину с помощью торговых войн», - считает Огрызко. При этом, по его словам, в Москве никак не поймут, что Украина уже сделала свой европейский выбор

«Сырная война» - лишь одно из последствий политики России по привлечению Украины в свои интеграционные проекты, отметил дипломат.

«Поэтому можно ожидать все новых и новых подобных «войн». Сегодня - сырная, а завтра - карамельная, потом - трубная, авиастроительная. Все это делается для давления на Украину с целью привлечения в Таможенный союз, и в дальнейшем наша страна может потерять экономическую и политическую независимость», - подчеркнул Огрызко.

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