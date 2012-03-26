В Корее Янукович встретится с мировыми лидерами

{1-} Президент Украины Виктор Янукович встретится с председателем Европейского совета Херманом ван Ромпеем и председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу в рамках Сеульского саммита 27 марта, сообщил посол Украины в Республике Корея Василий Мармазов.

"Принципиально подтверждены с евросоюзовской стороной встречи с президентом Евросоюза Ромпеем и председателем Еврокомиссии Баррозу. Но время, действительно, еще согласовывается", - сказал он журналистам в Сеуле

В то же время Мармазов отметил, что уже зафиксировано точное время двусторонних встреч президента Украины с президентом Индонезии, с генеральным секретарем ООН, а также с президентом и премьер-министром республики Корея, передаёт Интерфакс – Украина.

Кроме того, посол сообщил о том, что Янукович будет иметь возможность провести встречи с мировыми лидерами как во время рабочего ланча, так и во время торжественного ужина по окончании работы саммита.

Мармазов также проинформировал, что 28 марта президент Украины в рамках своей рабочей поездки в республику Корея проведет встречу с представителями ведущих корейских компаний "Hyundai Corporation" и "Samsung".

Ранее Главред писал, что по дороге в Южную Корею Президент Украины Виктор Янукович посетил Казахстан В Астане (Казахстан) состоялась встреча Виктора Януковича с премьер-министром Республики Казахстан Каримом Масимовым,

По данным пресс-службы, особое внимание Янукович и Масимов уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, 26 марта Президент Виктор Янукович отправился в Сеул (Южная Корея) для участия в саммите по вопросам ядерной безопасности.

Во время саммита Янукович проинформирует мировое сообщество о полном выполнении Украиной обязательств по избавлению до 2012 года от запасов высокообогащенного урана, которые наше государство взяло на себя во время Вашингтонского саммита по ядерной безопасности в апреле 2010 года, сообщила в понедельник, 26 марта,

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