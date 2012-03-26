Аваков арестован за границей - СМИ

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Экс-главу Харьковской облгосадминистрации Арсена Авакова арестовали в Италии.

Об этом сообщают источники "Украинской правды".

Других подробностей источники не предоставили.

Ранее Главред писал, что Интерпол начал розыск бывшего председателя Харьковской областной государственной администрации, руководителя Харьковской областной организации партии «Батьківщина» Арсена Авакова.

Об этом информировал на брифинге начальник управления прокуратуры области Александр Бабиков.

Он подтвердил информацию о том, что 20 марта Краснозаводской райсуд Харькова, рассмотрев жалобу защитника Авакова на постановление о возбуждении уголовного дела, отказал в удовлетворении жалобы.

Напомним, что ранее информированные источники в силовых структурах сообщали о том, что Арсен Аваков сейчас находится в Италии.

Однако адвокат Авакова заявил, его подзащитный находится в служебной командировке в Европе.

фото: mediaport.ua

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