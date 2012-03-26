Партия регионов готова принять Порошенко

{1-} Регионалы не исключают того, что недавно назначенный на должность министра экономического развития и торговли Пётр Порошенко может стать членом Партии регионов. Об этом сказал первый заместитель председателя партии Владимир Рыбак,

«Не знаю, в какой партии сегодня Порошенко. Но если будет его заявление о приеме в партию, то мы можем его рассмотреть, почему нет? Пока этот вопрос не возникал, вы его задали первым. Если вы помните историю, то мы уже когда-то объединяли пять партий, одной из которых была «Солидарность» Порошенко, а потом он вышел из партии» - заявил Рыбак.

На вопрос смог ли бы Порошенко усилить Партию регионов, Владимир Рыбак ответил, что самого Порошенко он считает сильным специалистом и политиком. А усилил бы он или нет – сейчас бы так не рассуждал, передаёт Главком.

Ранее Главред писал, что заместитель главы ПР по идеологии Владимир Демидко заявил о том, что Партия регионов планирует объединиться еще с двумя партиями.

"Не думайте, что процесс объединения завершился. На подходе еще две партии", - заверил Демидко, комментируя объединение ПР с партией "Сильная Украина".

Напомним, 17 марта, на проводимом в Киеве 13-м съезде Партии регионов Сергей Тигипко единогласно был избран заместителем председателя ПР и членом политсовета, а члены самораспустившейся партии «Сильная Украина» вступили в Партию регионов.

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