В Качановской колонии 150 женщин с таким диагнозом, как у Тимошенко - тюремщик

{1-} По словам врача-терапевта Качановской исправительной колонии Татьяны Демченко, в учреждении есть еще примерно 150 женщин с аналогичными проблемами спины, как у Юлии Тимошенко.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы.

"В нашем заведении насчитывается диспансерная группа с подобной патологией до 150 человек. Периодически эти больные получают консервативное лечение в условиях медико-санитарной части", - сказала она.

Демченко сообщила, что в случае обострения, они также обращаются за помощью.

"Мы имеем возможность обеспечивать медикаментозное лечение и физиотерапевтическое.

Кроме того, в заведении есть спортивные залы, и в случае необходимости, мы приглашаем инструктора лечебной физкультуры для того, чтобы организовать занятия в группах ", - заверила врач.

Она также сообщила о том, что заключенная Тимошенко была обследована неоднократно в динамике на базе ведущей клиники Харькова, а предложенный для нее сегодня план лечения включает все рекомендации немецких медиков.

"На основе обследований уже выставлен диагноз и разработано лечение. Юлия Владимировна сначала ждала выводов немецких коллег, теперь она знакомится с информированным согласием, которое мы ей передали", - сообщила Демченко.

По ее словам, в этом согласии полностью сформирован план лечения, последовательный по пунктам, в соответствии с рекомендациями немцев.

Ранее Главред писал, что Юлия Тимошенко в очередной раз отказалась от лечения и медицинских осмотров врачами медчасти Качановской исправительной колонии № 54.

"24 марта врачи учреждения составили два акта отказа Тимошенко от предложенного осмотра, измерения температуры тела и артериального давления", - говорится в сообщении.

В документах также указано, что пациентка "жалоб не предъявляла, самочувствие Тимошенко не нарушено, по комнате она передвигается с ходунками, постепенно расширяя двигательный режим".

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