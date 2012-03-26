Тимошенко получит новый приговор до 15 мая - адвокат

{1-} Юлия Тимошенко до 15 мая (даты рассмотрения ее жалобы на приговор по «газовому делу») может быть осуждена вторично.

Об этом заявил адвокат экс-премьера Александр Плахотнюк, передает официальный сайт Тимошенко.

«Учитывая, что на 15 мая назначено рассмотрение Высшим специализированным судом Украины жалобы на приговор по газовому делу, я считаю, что все будет предприниматься для того, чтобы до 15 мая получить еще один приговор. Кому-то очень нужно, чтобы уголовное дело, касающееся ЕЭСУ, как можно быстрее попало в суд», - заявил Плахотнюк.

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По мнению защитника, судьи, которые будут рассматривать дело по ЕЭСУ, сделают выводы из судебного процесса по «газовому делу».

«Учитывая, с какой скоростью дело направляется в суд, можно сделать вывод: вряд ли кого-то интересует объективное рассмотрение дела, интересуют только сроки», - подчеркнул адвокат.

Плахотнюк также отметил, что ограничение Тимошенко в сроках ознакомления с материалами не влияет на время передачи дела в суд.

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«Если придерживаться законодательства, после того, как завершаются сроки ознакомления с материалами дела, защита имеет право подавать ходатайства, доказательства, делать заявления в рамках следствия, а следователь после этого должен их рассмотреть, принять решение и дополнить следствие, исходя из ходатайств», - уточнил защитник.

«Следователь должен после 28 марта рассмотреть ходатайства, принять решения. Или уже заранее известно, что он откажет в удовлетворении всех ходатайств – скорее всего, так и будет. Но для того, чтобы изучить ходатайство и мотивированно отказать, требуется определенное время. Должна быть предоставлена возможность защите все же реализовать все свои права, заявить ходатайства, проверить доказательства, и только потом говорить о передаче в суд. Месяц, два месяца, я не знаю, сколько времени нужно, но, к сожалению, я должен констатировать и с большой вероятностью утверждать, что данное дело может оказаться в суде, несмотря ни на требования уголовно-процессуального законодательства, ни на ходатайства защиты и те дополнительные доказательства, которые будут предоставлены, в начале апреля», - прогнозирует Плахотнюк.

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Александр Плахотнюк считает безосновательными заявления СБУ о передаче дела ЕЭСУ в суд, а также о достаточности доказательств вины Юлии Тимошенко.

«Такие заявления преждевременны, так как оценку доказательствам, собранным по делу, а тем более установление вины – это прерогатива суда. Говорить о том, что вина доказана, может только суд. Никто до приговора суда не может делать заявления о том, что вина лица в совершении преступления доказана. Это можно расценивать как давление на суд, а также как давление на защиту Тимошенко», - подчеркнул защитник.

По его словам, Тимошенко 16 марта обратилась в СБУ с заявлением о его допуске к делу в качестве защитника.

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«Я не получил от следователя официального подтверждения допуска к делу, но, как и другие защитники, вправе знакомиться с материалами. Заявления о том, что после 28 марта дело будет передано в суд, свидетельствуют о том, что я, как защитник, буду лишен возможности ознакомиться с материалами дела, что является нарушением права на защиту», - резюмировал Плахотнюк.

фото: tymoshenko.ua

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