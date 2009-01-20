Киев против ХАМАСа

Его организаторами выступили Объединенная еврейская община Украины, Всеукраинский еврейский конгресс, еврейский студенческий центр «Гилель» и межконфессиональная организация «Крок до єднання». Против терроризма протестовали несколько сотен участников акции, в основном представителей студенческой молодежи. На митинге были замечены такие видные представители еврейской общины, как раввины Яков Дов Блайх, Моше Асман, посол Израиля в Украине Зина Калай-Клайтман, крупный бизнесмен Вадим Рабинович, известный журналист Владимир Кацман. Акция прошла мирно. Ее участники довольно вяло откликнулись на призыв поскандировать «ХАМАСу – нет! Израилю – да!», согласились с тем, что представителям СМИ, освещающим события на Ближнем Востоке, нужно быть предельно объективными, а после, минут через 40 после начала митинга, спокойно разошлись.