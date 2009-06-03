Ирина Сушко: «Визовые требования Чехии - способ ограничить трудовую миграцию»

Присоединение к Шенгенскому договору стран Центральной и Восточной Европы в конце 2007 года стало для них хорошей и долгожданной новостью. Зато в Украине ее восприняли без энтузиазма. На первый взгляд, украинцам это тоже должно было быть на руку: получил себе визу в Польшу или Словакию - и гуляй чуть ли не по всей Европе. Но случилось то, чего так боялись в Украине - получить пресловутую шенгенскую визу оказалось гораздо сложнее. Чтобы смягчить последствия расширения Шенгенской зоны, 1 января 2008 года ЕС подписал с Украиной соглашение об упрощении оформления виз. Однако даже через полтора года после подписания данного документа в Украине констатируют его игнорирование в консульствах многих страны. Причину сего эксперты видят в том, что данное соглашение не носит императивный характер.



В придачу не так давно украинцев неприятно удивили еще и чехи. С начала лета для оформления долговременной визы в Чешскую Республику кроме остальных документов украинцам необходимо будет предоставить еще и медицинскую справку.



О том, как выполняется соглашение об упрощенном визовом режиме между ЕС и Украиной, «Главред» решил расспросить руководителя проектов ЦМКВПУ и Всеукраинского консорциума общественной организации «Европа без барьеров» Ирину Сушко.



Как можете прокомментировать введение консульством Чехии дополнительных требований для получения виз украинцами?



Здесь речь идет лишь о рабочих визах категории «Д», которые выдаются на срок более 90 дней. Это нововведение – очередная попытка Чешской Республики принять протекционистские меры по отношению к собственному трудовому рынку в условиях кризиса. Первой мерой в этом направлении стало частичное прекращение выдачи рабочих виз чешским консульством в начале апреля этого года. Безусловно, подобные действия носят дискриминационный характер, поскольку такие ограничения касаются только граждан Молдовы, Вьетнама, Монголии, а теперь еще и Украины, но они являются частью не столько визовой, сколько миграционной и рыночной политики страны, которая таким образом пытается решить проблему роста безработицы и необходимости сокращения количества трудовой миграции из соответствующих стран.



Не сбрасывая со счетов обоснованность недовольства украинских заявителей решением государственных органов Чехии, стоит отметить, что такое нововведение является проявлением внутренней политики именно этой страны и не является визовой политикой Европейского союза по отношению к Украине.



Кроме того, это вопрос никоим образом не связан с действием Соглашения об упрощении оформления виз, в компетенцию которого входит вопрос рабочих национальных виз. А потому заявления отдельных политиков о необходимости введения виз для граждан ЕС в качестве «адекватного» ответа на подобные нововведения недостаточно обоснованы, поскольку в последнее время можно наблюдать интенсификацию визового диалога Украины и ЕС о последующем упрощеним визового режима.



Результативность предупредительной меры, инициированной министерством здравоохранения Чехии, выглядит весьма сомнительно, поскольку подобную медицинскую справку можно купить, избежав собственно процедуры проверки на тяжелые инфекционные заболевания.



Думаете, это способ ограничить украинскую трудовую миграцию в Чехию?



Да. Это один из не вполне адекватных способов ограничить трудовую миграцию.



Компенсировало ли соглашение об упрощении оформления виз для граждан Украины минусы, обусловленные расширением Шенгенской зоны?



Результаты исследования визовой политики и практики страны ЕС свидетельствуют о том, что данное соглашение работает частично. Ему не удалось полностью компенсировать последствия последней волны расширения Шенгенской зоны, особенно среди новых членов шенгенского пространства, которые усложнили и унифицировали визовые требования в соответствии с правилами Шенгенского договора. Полной компенсации минусов не произошло еще и из-за того, что под действие данного соглашения подпадает лишь небольшая часть (5-7%) граждан, которым предоставляют льготные условия для получения виз. Однако данное соглашение – шаг в правильном направлении последующего упрощения визового режима. Между тем украинская власть и эксперты лоббируют перед европейской стороной вопрос расширения перечня льготных категорий. В частности, вопрос о дополнительных льготных категориях был предметом обсуждения на последнем заседании Общего комитета экспертов, осуществляющего мониторинг выполнения соглашения и работу над коррекцией недостатков, которые появляются во время ее имплементации. Речь идет о включении в льготные категории представителей неправительственных и религиозных организаций.

К сожалению, во многих случаях консульства при выполнении соглашения руководствуются своими ведомственными инструкциями или игнорируют отдельные положения соглашения. Так происходит из-за того, что соглашению не хватает инструментов прямого воздействия, а отдельные ее существенные положения носят рекомендательный характер.



Важно, чтобы и сами заявители знали о своих правах на льготы и могли в процессе ходатайства визы отстаивать собственные права на упрощенное оформление визы.



На какие препятствия в получении визы чаще всего жалуются украинцы, стремящиеся выехать в ЕС?



Одна из проблем – обременительный перечень документов и требований для получения визы. Не уменьшилось количество документов, которые требуют консульства от заявителей, что ставит под сомнение выполнение статьи 4 соглашения, регламентирующего исчерпывающий перечень документов в подтверждение цели визита для отдельной категории граждан.



Кроме того, существует проблема с получением информации. Наши граждане часто жалуются на то, что информационные стенды, стоящие около консульств, не содержат исчерпывающей информации о перечне документов для получения визы. На практике консульские работники могут требовать дополнительные документы, если появляются сомнения по поводу цели поездки посетителя. А это намного усложняет процедуру представления документов, ведь заявитель должен ехать домой за дополнительными документами, поскольку факсовые копии консульства не принимают. Еще жалуются на длинные очереди. Особенно около тех консульств, где нет предварительной записи.

Отсутствие обоснования в случае отказа в предоставлении визы тоже негативно влияет на восприятие заявителем консульства, которое без наличия разъяснений производит впечатление непрозрачной системы выдачи виз.



В целом можно ли констатировать какую-то позитивную или негативную динамику? Уменьшение случаев отказов в выдаче виз, сокращение времени оформления визы или осложнения процедуры оформления визы и т.п.?



Мы проводили наше исследование в два этапа – в июле и в ноябре прошлого года – ввиду того, что на визовый процесс влияет фактор сезона и для подтверждения тех или иных тенденций.



Исследование зафиксировало как позитивные, так и негативные тенденции. Что касается уровня отказов, то на первом этапе исследования этот показатель соответствовал 8%, а уже на втором уровень отказов уменьшился до 6,6-7%. Если сравнить эти показатели с предыдущими годами, то увидим стойкую позитивную динамику, ведь раньше уровень отказов достигал 12-14%. Интересно, что результаты нашего исследования косвенно совпадают с официальными данными посольств и МИДа.



К негативным проявлениям относим осложнение процедуры и условий получения виз в «новых» шенгенских странах. В частности, заявители констатировали ухудшение почти по всем исследованным параметрам: увеличение очередей, продолжительность процедуры, стоимость услуг, требования к документам и т.д.



Причиной снижения уровня отказов может быть общее уменьшение числа заявителей, которые сталкиваются с «неподъемными» критериями консульств. Наблюдается ли сокращение количества заявителей?



Методика исследования охватывала лишь тех заявителей, которые процедуру оформления виз прошли от начала до конца. Но мы знаем, что немало граждан не доходят до финальной части визового ходатайства. Это люди, чьи документы не были приняты консульскими служащими, скажем, из-за их некомплектности. Де-факто уже это можно считать отказом, но он не фиксируется. То есть на практике уровень отказов может быть выше, чем показано в нашем исследовании. В следующих наших исследованиях мы планируем несколько изменить методику, чтобы она помогла учитывать людей, которые на предварительном этапе могли получить такие нефиксированные отказы.



А есть ли какие-то данные пограничной службы о пересечении нашими гражданами западной границы?



В настоящее время новых данных нет.



Визы каких стран получить легче всего, а каких сложнее?



Традиционно сложно получить визу в консульствах Испании, Италии и Чешской Республики. Лучше всего с уровнем предоставления многоразовых и бесплатных виз дела обстоят в консульствах Польши, Венгрии, а меньше всех такие визы выдает Греция. По уровню выданных бесплатных виз лидируют Польша и Словакия. А вот консульства Бельгии, Испании и Италии направляют своих заявителей в визовые центры, где за отдельную плату происходит прием и обработка документов. Таким образом именно в консульствах этих стран общая стоимость визы может быть выше зафиксированных в соглашении 35 евро.



Учитывая ситуацию с выдачей виз, можете спрогнозировать, насколько далеко Украина находится от возможности установления симметричного безвизового режима со странами ЕС?



Несмотря на то, что соглашение об упрощенном оформлении виз действует частично, это первый шаг Украины к установлению безвизового режима с ЕС. Следующим шагом, безусловно, должно стать смысловое наполнение Плана действий между ЕС и Украиной о безвизовом режиме с ЕС - так называемой Дорожной карты. Мы ожидаем, что в конце июня или в начале июля Дорожная карта обретет содержательное наполнение, состоящее из критериев и задач, которые Украина должна будет выполнить, чтобы устранить препятствия для свободного передвижения людей. Так, содержание Дорожной карты даст возможность во временной перспективе оценить установление безвизового режима с ЕС. Украина к безвизовому режиму может идти двумя путями: экстенсивным и интенсивным. Налицо признаки того, что мы движемся именно вторым путем.



В последнее время в Украине усилилось недовольство процессом облегчения визового режима и активизировались призывы упразднить безвизовый режим, который ввела Украина для граждан ЕС. Сможет ли такой шаг положительно повлиять на решение визовых проблем между Украиной и ЕС? Если нет, то какие меры вы считаете эффективными?



Наш центр еще до 2005 года говорил о необходимости применения принципа асимметричного подхода в визовых взаимоотношениях с ЕС, то есть отмене визового режима для граждан ЕС. Теперь же возобновление визового режима для граждан ЕС является совершенно нелогичным шагом страны, провозгласившей курс на евроинтеграцию и в свое время «открывшей» дверь для граждан ЕС. Мы могли бы прибегнуть к такому дипломатическому давлению, если бы оно могло принести пользу украинским заявителям. Последующему упрощению визового вопроса для украинских заявителей может способствовать абсолютно четкое выполнение соглашения об упрощении оформления виз, соглашения о реадмиссии, задач Дорожной карты, когда таковая появится, и эффективное использование инструментов, заложенных в программе «Восточное партнерство».



Возможно, нам также следовало подумать и перед тем, как вводить безвизовый режим для граждан стран ЕС?



Безусловно. Это вопрос скорее к дипломатам и к власти, которая, очевидно, не смогла использовать этот рычаг влияния для того, чтобы получить от ЕС больше.