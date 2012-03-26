Заместителем Порошенко станет член правительства Тимошенко - СМИ

{1-} Первым заместителем Петра Порошенко на посту главы Минэкономики станет советник Виктора Януковича Анатолий Максюта.

Ожидается, что вскоре будут опубликованы соответствующие указы, сообщил источник в Минэкономики изданию ZN.UA.

Долгожданное назначение: зачем Порошенко стал министром

Напомним, сегодня стало известно, что деятельность на посту министра экономики Петр Порошенко начал с увольнения своего первого заместителя Вадима Копылова.

Ожидается, что на место Копылова будет назначен Анатолий Максюта, который имеет большой опыт работы на руководящих должностях в Минэкономики, в частности, во времена президента Виктора Ющенко.

Анатолий Максюта с декабря 2005 года по середину марта 2007 года и с января 2008-го по декабрь 2010-го занимал должность первого заместителя министра экономики Украины.

Карьера Петра Порошенко: биография нового министра экономики

После этого был назначен заместителем министра экономического развития и торговли. В этой должности проработал до конца июня 2011 года.

В июне 2011 года Виктор Янукович назначил Анатолия Максюту советником президента, руководителем главного управления по вопросам реформирования социальной сферы Администрации президента.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 23 марта Президент Украины Виктор Янукович назначил Петра Порошенко министром экономического развития и торговли.

Новости по теме:

Нардеп: Порошенко заставили стать министром

Хорошковский рассказал об отношениях с Порошенко

Первым делом Порошенко взялся за тендеры и госзакупки

Карьера Петра Порошенко: биография нового министра экономики