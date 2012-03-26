Ходорковский выйдет на свободу уже в апреле - Немцов

{1-} Бывший владелец компании ЮКОС Михаил Ходорковский, осужденный на 13 лет тюрьмы, может выйти на свободу уже в апреле 2012 года, а не в 2016 году, когда истекает срок, указанный в приговоре.

Об этом заявил председатель Партии народной свободы Борис Немцов, сообщает «Независимая Газета».

По словам Немцова, Президент РФ Дмитрий Медведев готов помиловать нескольких человек из списка, представленного «несистемной оппозицией», в первую очередь – Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.

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«Есть высокая вероятность, что ряд людей, которые томятся в тюрьмах, 7 мая будут на свободе», - сказал Немцов, не уточняя, откуда у него такие данные.

Напомним, в конце 2011 года Совет по правам человека при Президенте РФ представил главе государства заключение экспертов по второму делу ЮКОСа.

В документе подчеркивалось, что экспертиза выявила «фундаментальные нарушения» при рассмотрении дела в суде, на основании чего Совет рекомендовал отправить его на пересмотр.

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Таким образом, у Дмитрия Медведева к апрелю может возникнуть сразу два повода помиловать Ходорковского: решение Верховного Суда и вердикт по поводу экспертного заключения Совета по правам человека.

«Медведеву осталось до конца исполнения полномочий всего ничего. Он хочет войти в историю как человек, проявивший милосердие, заложивший новую традицию – миловать, уходя с поста», - отметил Немцов.

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Напомним, как сообщал Главред ранее, с учетом приговора от 2005 года по первому делу ЮКОСа, срок наказания Ходорковского и Лебедева истекает в 2016 году.

В настоящее время Ходорковский отбывает наказание в колонии города Сегежа в Карелии, Лебедев находится в исправительном учреждении города Вельск Архангельской области.

фото: dw-world.de

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