Оксана Макар будет жить и сможет иметь детей

{1-} Оксане Макар после пяти операций, проведенных в Николаеве и Донецке, будет жить, несмотря на то, что она все еще находится в тяжелом состоянии.

Об этом заявил лечащий врач девушки, профессор Эмиль Фисталь, передает «Комсомольская правда в Украине».

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«Состояние ее остается тяжелым. Мы пока не можем прекратить искусственную вентиляцию легких, потому что организм пациентки к этому не готов и самостоятельно она дышать не может. Кроме того, нам сегодня удалось убрать значительное количество омертвевших тканей. А самое главное – после этого мы закрыли много ран (1/3 часть ран), которые находятся на спине, на пояснице и в области ягодиц. Закрыли их кожей, взятой у нашей пациентки. А перед этим тоже была очень серьезная операция», - рассказал доктор.

«Нам удалось сохранить поврежденную область тазобедренного сустава. Мы удалили омертвевший костный отросток и прикрыли сустав кожно-мышечным лоскутом. Сегодня мы увидели, что этот лоскут окончательно прижил. Это тоже вызывает оптимизм. Ну, и, кроме того, сегодня мы удалили омертвевшие части тканей, кожи и подкожной клетчатки на обеих стопах и голенях. Там до костей поражения – это IV степень», - подчеркнул Фисталь.

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«То, о чем говорили раньше, что там была проведена ампутация. Не было ампутации, но некрэктомию мы сделали. И, естественно, там тоже достаточно серьезные повреждения тканей», - утверждает профессор.

Эмиль Фисталь также заявил, что в дальнейшем лечение будет заключаться в проведении операций пластического характера.

«Мы будем продолжать вмешательства пластического характера – закрывать и другие раны. Продолжать искусственную вентиляцию, применять искусственную кожу. Я думаю, что уже перейдем и к клеточным технологиям – будем использовать весь арсенал операций и технических возможностей, которые у нас есть в клинике. А такие возможности у нас достаточно серьезные», - заверил лечащий врач Оксаны.

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«Сейчас мы имеем информацию от пациентки, что у нее сознание есть. Она общается – виртуально: слышит вопросы – кивает или показывает пальцами, что она понимает, о чем речь. Это тоже вызывает оптимизм», - убежден специалист.

«В дальнейшем функции внутренних органов восстановятся. Для этого мы используем самые современные препараты», - отметил Фисталь.

Профессор считает, что после выздоровления девушка сможет даже иметь детей.

По его словам, с каждым прожитым днем у врачей появляется больше шансов и надежды на то, что девушку удастся излечить.

фото: mukola.net

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