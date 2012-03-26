Тимошенко снова отказалась от лечения и обезболивания

{1-} Юлия Тимошенко вновь отказалась от лечения и медицинских процедур в Качановской колонии.

Об этом сообщает Государственная пенитенциарная служба Украины.

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«26 марта, в 17:00, врачи Минздрава и Госпенитенциарной службы Украины предложили Тимошенко провести паравертебральную блокаду согласно комплексного индивидуального плана лечения на базе диагностического центра КЗОЗ ОКЛ ЦЭМД и МК, где проводилось обследование на предыдущих этапах, или на базе ГП Институт патологии позвоночника и суставов им. Ситенко АМН Украины (на выбор), под контролем компьютерной томографии. Однако, Тимошенко отказалась», - подчеркнули тюремщики.

Как известно, паравертебральная блокада – региональный метод обезболивания, который помогает уменьшить (а нередко и полностью снять) болевой синдром в области позвоночника.

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Напомним, как сообщал «Главред» ранее, защитник экс-премьера Сергей Власенко опроверг заявления Минздрава об улучшении состояния здоровья Тимошенко.

фото: tymoshenko.ua

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