Тимошенко снова отказалась от лечения и обезболивания

{1-} Юлия Тимошенко вновь отказалась от лечения и медицинских процедур в Качановской колонии.
Об этом сообщает Государственная пенитенциарная служба Украины.
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«26 марта, в 17:00, врачи Минздрава и Госпенитенциарной службы Украины предложили Тимошенко провести паравертебральную блокаду согласно комплексного индивидуального плана лечения на базе диагностического центра КЗОЗ ОКЛ ЦЭМД и МК, где проводилось обследование на предыдущих этапах, или на базе ГП Институт патологии позвоночника и суставов им. Ситенко АМН Украины (на выбор), под контролем компьютерной томографии. Однако, Тимошенко отказалась», - подчеркнули тюремщики.
Как известно, паравертебральная блокада – региональный метод обезболивания, который помогает уменьшить (а нередко и полностью снять) болевой синдром в области позвоночника.
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Напомним, как сообщал «Главред» ранее, защитник экс-премьера Сергей Власенко опроверг заявления Минздрава об улучшении состояния здоровья Тимошенко.
фото: tymoshenko.ua
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