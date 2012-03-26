Греция отменит визы для украинцев

{1-} Греция намерена лоббировать отмену визового режима для граждан Украины в рамках участия в международных туристических организациях.

Об этом заявил министр культуры и туризма Греции Павлос Геруланос, сообщает УНИАН.

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«Греция принимает участие в туристических лобби мирового масштаба – Всемирной организации туризма, Всемирном туристическом агентстве и Международном форуме в Давосе. Мы будем продвигать идею упрощения получения виз гражданами Украины. Мы работаем над тем, чтобы, объединив усилия этих организаций, внести в повестку дня встречи «большой двадцатки» в Мексике вопрос получения виз для граждан вашей страны. В лице Греции Украина может найти союзника в процессе упрощения получения шенгенских виз», - заявил министр.

По словам Геруланоса, Греция на своем уровне максимально упростила процесс получения виз для украинцев.

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«Я считаю, что вопрос виз сегодня – это анахронизм в современной Европе. Упрощение виз для Украины может на самом деле содействовать развитию нашего государства», - сказал он, добавив, что ужесточение визового режима не защищает от угроз терроризма и нелегальной миграции.

По словам Геруланоса, в 2011 году Грецию посетило около 85-90 тысяч туристов из Украины, в то время как в 2010 году 60-62 тысячи.

Также чиновник сообщил, что в 2011 году Грецию посетило 16 миллионов туристов, что является «максимальным количеством туристов за всю новейшую историю Греции».

Этому способствовало, в частности, увеличение в два раза госфинансирования туристической отрасли.

«Туристическая отрасль будет среди приоритетов в развитии Греции. и Греция будет интересна для инвесторов в туристическую сферу», - заявил он.

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