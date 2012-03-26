Во Львове почтили память Ивана Демьянюка

{1-} Во Львове около 50 человек у консульства Германии почтили память Ивана Демьянюка.

Собравшиеся на акции представляли общественную организацию «За Львов бандеровский», передают «Подробности».

Они разместили на дверях фотографию Демьянюка с черной лентой, а также свои требования к Германии на украинском и немецком языках.

У входа в консульство участники акции зажженными свечами выложили католический крест.

Перед собравшимися выступил сын главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича Юрий Шухевич. Он призвал всех помолиться за упокой души Демьянюка.

По мнению Шухевича, Демьянюк своей смертью помог Германии выйти из сложной ситуации, в которой она не знала, что дальше делать.

В своем выступлении Шухевич заявил также, что Демьянюк был невиновен.

По окончании митинга его участники зашли в консульство, чтобы передать консулу Германии во Львове Мирославе Дякович свои требования к властям Германии.

В частности, они потребовали восстановить историческую справедливость по делу покойного Демьянюка, чтобы Германия извинилась перед семьей покойного и перед украинским народом за преследования Демьянюка.

Также они потребовали от Германии надлежащим образом почтить память экс-надзирателя..

Напомним, Демьянюк скончался 17 марта в Германии на 92 году жизни.

Как сообщал «Главред», в мае 2011 года Львовский областной совет просил Виктора Януковича добиться освобождения Демьянюка, который был приговорен 12 мая Земельным судом Мюнхена к 5 годам тюремного заключения.

Суд признал его виновным в пособничестве убийству 27 тысяч заключенных концентрационного лагеря «Собибор», где, как установил суд, Демьянюк был надзирателем. Процесс над Демьянюком начался в конце ноября 2009 года.

После войны украинец переехал в США, где принял американское гражданство. В 2009 году он был депортирован в Германию. После вынесения приговора Демьянюк остался на свободе до рассмотрения апелляции.

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