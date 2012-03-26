Водителям окончательно запретят пользоваться мобильным за рулем

{1-} Водителям будет окончательно запрещено разговаривать по телефону во время движения автомобиля

Такие изменения предусмотрены законопроектом, внесенным на рассмотрение парламента, сообщают «Экономические известия».

На сегодняшний день запрет пользования средствами связи при управлении транспортным средством задекларирован Правилами дорожного движения, утвержденными постановлением Кабмина.

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При этом в законах, которые являются актами высшей юридической силы, подобного требования нет. Чтобы устранить данную недоработку, народные избранники в поданном в Верховную Раду законопроекте предлагают внести запрет о пользовании во время движения средствами связи без устройств типа «hands free» (за исключением водителей оперативных авто во время выполнения служебного задания).

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Отметим, что ответственность за разговоры по мобильному телефону за рулем существует еще с 2008 года и предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях – статья 122 предусматривает за это нарушение штраф до 510 гривен.

фото: feowomen.com

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