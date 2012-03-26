Долги по зарплате в Украине превысили миллиард гривен

{1-} На 1 марта задолженность по выплате заработной платы в Украине превысила миллиард гривен.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

В феврале 2012 года задолженность выросла на 3,1%, и составила 1,07 млрд грн.

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С начала года задолженность увеличилась на 9,5%, однако, по сравнению с данными на 1 марта 2011 года, задолженность сократилась на 24,4%.

Рост задолженности был зафиксирован в 13 областях Украины, а также в Крыму и Севастополе. Соответственно, сокращение задолженности наблюдалось в 11 областях и Киеве.

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Самый высокий уровень задолженности зафиксирован в Донецкой области – 243,323 миллиона гривен; в феврале она выросла на 7,7%, с начала года — на 21,5%, хотя по сравнению с 1 марта 2011 года – сократилась на 16,3%.

На втором месте Харьковская область – 113,02 миллиона гривен; в феврале сократилась на 2,3%, с начала года — выросла на 25,5%, по сравнению с 1 марта 2011 года сократилась на 16,2%.

Высокий уровень задолженности остается в Луганской области — 94,268 млн грн (в феврале выросла на 2,1%, с начала года – на 1,4%, по сравнению с 1 марта 2011 года — сократилась на 23,4%).

Задолженность по заработной плате в Киеве на 1 марта 2012 года составила 70,35 млн грн (в феврале сократилась на 1,3%, с начала года — на 3%, по сравнению с 1 марта 2011 года задолженность сократилась в более чем полтора раза.

Самый низкий уровень задолженности по зарплате на 1 марта зафиксирован в Черновицкой области – 209 тысяч гривен, Ровенской– 2,523 млн грн, Тернопольской областях – 6,217 млн грн.

Напомним, в 2010 году задолженность по зарплате в Украине сократилась на 17,3% и на 1 января 2011 года составила 1,218 млрд грн.

В 2011 году задолженность сократилась на 19,8% – до 977,365 млн грн.

фото: mojazarplata.by

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