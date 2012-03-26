МВД подтвердило арест Авакова

{1-} Экс-губернатор Харьковской области Арсен Аваков действительно был задержан в одной из стран Евросоюза.
Об этом сообщил начальник пресс-службы МВД Владимир Полищук, передает «Укринформ».
«Есть информация о задержании Арсена Авакова в одной из стран Евросоюза. Но пока Интерпол не подтвердил ее официально», - отметил Полищук.
Напомним, ранее Полищук не подтвердил информацию о задержании Авакова, отметив, что украинское бюро Интерпола продолжает выяснять информацию по экс-губернатору.
Как сообщал «Главред» ранее, в украинских СМИ появилась информация о задержании Авакова в Италии.
Отметим, что представитель пресс-службы прокуратуры Харьковской области, которая инициировала розыск Авакова, ранее сообщил, что не имеет информации о задержании экс-губернатора.
При этом он отметил, что в случае, если задержание произошло, сообщение о нем может быть получено от Интерпола позднее.
Адвокат Авакова, Юрий Вишневецкий, заявил, что также не располагает данными о задержании своего клиента.
Как известно, по словам самого Авакова, с сентября 2011 года он находится за пределами Украины с гуманитарной миссией.
Напомним, в январе 2012 года против экс-губернатора было возбуждено уголовное дело за незаконное отчуждение 55 гектаров земли близ Харькова. Злоупотребление служебным положением может обойтись ему в 10 лет тюрьмы.
С 31 января он был объявлен в международный розыск.
Фракции БЮТ и НУ-НС в парламенте просили Интерпол отказать правоохранительным органам Украины в организации розыска и задержания Авакова.
фото: focusyour.info
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