Аль-Джазира получила от стрелка из Тулузы ВИДЕОзапись расстрелов

{1-} Телеканал Аль-Джазира во Франции получил по почте видеозаписи убийств, сделанные «стрелком из Тулузы» Мохаммедом Мера.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Конверт с картой памяти и письмом пришел в парижский офис Аль-Джазиры и 26 марта был передан сотрудникам уголовного розыска, которые идентифицировали запись.

Письмо проштамповано 21 марта, когда полиция начала осаду квартиры Мера. Следствию предстоит выяснить, отправил конверт сам «стрелок» вечером 20 марта, или ему помог сообщник.

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Напомним, 22 марта прокурор Парижа Франсуа Моленс сообщил, что французская жандармерия по указаниям самого Мера нашла камеру, на которую он заснял убийства военных и детей в Тулузе и Монтобане.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, с 11 по 19 марта на юге Франции была совершена серия резонансных убийств.

В частности, было совершено нападение на еврейский колледж в Тулузе, в результате чего погибли четыре человека, в том числе трое детей.

Ответственность за преступления взял на себя 23-летний гражданин Франции алжирского происхождения Мохаммед Мера.

21 марта началась операция по его задержанию, которая продолжалась более 30 часов. В итоге предполагаемый убийца был убит выстрелом в голову в ходе штурма его квартиры в Тулузе.

Во время осады его квартиры Мера заявлял, что готов сдаться, однако так и не сделал этого. По его словам когда совершал свои преступления, он мстил за детей Палестины.

фото: vesti.ru

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