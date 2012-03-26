Томенко рассказал, чем занимается Тимошенко

{1-} Экс-премьер Украины, глава партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко работает над новой программой партии и над списком объединенной оппозиции на парламентские выборы. Об этом сообщил заместитель председателя Верховной рады Украины, депутат от БЮТ Николай Томенко на пресс-конференции в Ивано-Франковске, сообщают Подробности.

«Юлия Владимировна ныне работает над новой программой партии «Батьківщина» и над списком объединенной оппозиции, как и мы работаем. Она в работе, только не может встретиться с вами. Вакансии лидера оппозиции ныне нет», - утверждает Томенко.

По его словам, для освобождения Тимошенко победа на парламентских выборах для «Батьківщини» является более надежным методом, нежели победа в Европейском суде. «Так как теперь комментирует власть решение Европейского суда об оказании медпомощи в стационарных условиях, то это вызывает у нас подозрение, что и следующие решения будут комментировать не иначе. Поэтому нам лучше победить на парламентских выборах, нежели надеяться на решение Европейского суда», - утверждает Томенко.

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