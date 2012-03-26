Стросс-Кана обвинили в сводничестве

Следователи французского города Лилль в понедельник предъявили бывшему главе МВФ Доминику Стросс-Кану обвинения в соучастии в сводничестве в составе преступной группы, за что полагается до 20 лет тюрьмы, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление его адвокатов.

При этом следователи не стали предъявлять экс-министру обвинения в сокрытии злоупотребления общественными средствами, в чем Стросс-Кан также подозревался.

Стросс-Кан проходит обвиняемым по делу о проституции вокруг гостиницы Carlton в Лилле. По данным следствия, он неоднократно участвовал в развратных вечеринках в Париже, Вашингтоне и других городах, на которые приглашались проститутки, а оплачивались вечера частично за счет французских предприятий.

«Он заявляет со всей решимостью, что ни в чем не виновен и никогда не знал, что встреченные им женщины были проститутками», - заявил журналистам один из представителей интересов Стросс-Кана Ришар Малка.

СМИ ожидали Стросс-Кана в Лилле в среду по повестке, врученной ему месяцем ранее для предъявления обвинений по делу о сети проституции вокруг гостиницы Carlton. Однако судья вызвал экс-главу МВФ на два дня раньше, о чем стало известно лишь в понедельник вечером.

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