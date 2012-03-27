Рауль Кастро встретил Папу Римского под залпы артиллеристов

Лидер Кубы Рауль Кастро под залпы артиллерийских орудий встретил прибывшего на Кубу с апостольским визитом Папу Бенедикта XVI; церемония встречи прошла в аэропорту восточного города острова Сантьяго-де-Куба.

Украшенный флагами Кубы и Ватикана самолет авиакомпании Alitalia c главой Римской католической церкви приземлился в аэропорту Сантьяго-де-Куба в 14.20 понедельника по местному времени, сообщает РИА Новости.

На летном поле понтифика встретили председатель госсовета и совета министров Кубы Рауль Кастро, иерархи кубинской католической церкви, а также рота почетного караула. Встреча прошла под аккомпанемент залпов из артиллерийских орудий.

«Куба тепло и искренне встретит вас, ваше святейшество... От имени всей нации я говорю вам - добро пожаловать», - сказал Кастро, встречая понтифика.

Ожидается, что на пути из аэропорта понтифика будут приветствовать десятки тысяч жителей Сантьяго-де-Куба.

Во второй половине дня понедельника папа отслужит мессу на площади Революции имени Антонио Масео в Сантьяго-де-Куба. Во вторник папа прибудет в Гавану, где проведет переговоры с Раулем Кастро. В среду понтифик отслужит мессу на столичной площади Революции, после чего покинет Гавану.

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