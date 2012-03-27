США не признают выборы в Южной Осетии

Соединенные Штаты не признают выборы, которые прошли в минувшие выходные в самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии, и вновь подтверждают свою поддержку территориальной целостности Грузии.

Об этом заявила представитель госдепартамента США Виктория Нуланд, сообщает Радио свобода.

Ранее о непризнании легитимности выборов в Южной Осетии заявил и Евросоюз. Официальный Тбилиси осудил проведение выборов, заявив, что их результаты не могут быть признаны, поскольку в них не участвовало грузинское население, которое было вынуждено покинуть Южную Осетию после военного конфликта 2008 года.

В Абхазии в субботу состоялся второй тур выборов в парламент, а в Южной Осетии - первый тур выборов президента республики.

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