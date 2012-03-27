Арестован бывший муж Уитни Хьюстон

{1-} В понедельник, 26 марта, полиция Лос-Анджелеса арестовала бывшего мужа Уитни Хьюстон - певца Бобби Брауна по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотиков.

Браун был задержан спустя всего несколько дней после официального обнародования причин смерти Уитни Хьюстон в номере отеля «Беверли-Хилтон» 11 февраля. По данным следствия, певица «случайно утонула в ванной», причем трагичному обстоятельству способствовало употребление кокаина, сообщает ИТАР-ТАСС.

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Окружение Хьюстон винит именно Брауна в пристрастии певицы к алкоголю и наркотикам. Изобиловавший ссорами, бытовым насилием и приводами в полицию их брак тянулся с 1992 по 2007 год. Певица дважды ложилась на реабилитацию в наркодиспансер, объявив в 2010 году, что преодолела зависимость от наркотиков. Попытки вернуть себе былую славу, однако, удались лишь отчасти. Альбом «I Look For You» 2009 года обрел статус платинового. Однако тур, предпринятый в поддержку следующего альбома «Good Morning America», фактически провалился. Голос певицы был уже не тот, что прежде, сочла публика.

Ранее «Главред» сообща, что 48-летняя Уитни Хьюстон 19 февраля была похоронена в штате Нью-Джерси на кладбище Фэрвью рядом с могилой своего отца - Джона Рассела Хьюстона.

фото: taini-zvezd.ru

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