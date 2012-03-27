Порошенко пойдет в Раду по мажоритарке

{1-} Недавно назначенный на пост министра экономики Петр Порошенко будет баллотироваться в Верховную Раду по избирательному округу в Винницкой области.

«Я хотел бы уточнить, что новость о том, что я собираюсь идти в Верховную Раду появилась гораздо раньше факта, когда я получил предложение занять пост министра экономики», - цитирует Порошенко ТСН.

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Министр подчеркнул, что сдержит свое слово. «Я пообещал жителям, что я, если они выразят мне доверие, буду считать за честь представлять их в парламенте. Я обычно всегда придерживаюсь своего слова. Я не собираюсь отказаться от этого слова и сейчас», - уточнил министр.

«Я думаю, что это будет очень важный экзамен. Экзамен, когда ты проходишь через выборы, и ты понимаешь, воспринимают общество, люди, избиратели те шаги, которые ты планируешь провести. Не вижу ничего абсолютно плохого, если бы все делали таким образом» , - добавил он.

Кроме того, новый министр рассказал, что принял предложение Президента Виктора Януковича возглавить Минэкономики «чтобы защитить бизнес и экономику страны».

«Для меня это было очень трудное решение», - заверил он.

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Порошенко добавил, что, принимая решение, принимал во внимание, что «переговоры с Международным валютным фондом зашли в тупик, доступ товаров на рынки стран затормозился рост ВВП замедлился, как и рост производства».

Ранее «Главред» сообщал, что Партия регионов уже выразила готовность принять Порошенко в свои ряды. Однако первый зампредседателя партии Владимир Рыбак не уточнил, готова ли партия включить его в свой предвыборный список.

Также напомним, что Порошенко мог согласиться занять свой пост, имея «запасной аэродром». Именно таким «аэродромом» в окружении Порошенко называют депутатский мандат, который Петр Алексеевич, без сомнения, получит на своем старом округе в Винницкой области.

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