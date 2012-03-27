Президент Индонезии пригласил Януковича посетить страну

{1-} Президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно пригласил находящегося в Корее на саммите Президента Виктора Януковича посетить его страну с визитом.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы вывести наши двусторонние отношения на более высокий уровень», - отметил Юдойоно во время встречи с Януковичем во вторник, 27 марта, в Сеуле, сообщает «Интерфакс-Украина».

Глава украинского государства принял предложение и, в свою очередь, пригласил своего визави посетить Украину во время проведения Евро-2012.

«Мы рассматриваем Индонезию как перспективного партнера в регионе Юго-Восточной Азии и готовы с вами обсуждать вопросы активизации наших отношений», - подчеркнул В.Янукович.

По словам украинского Президента, у стран есть потенциал для сотрудничества в туристической, военной сферах, в ракетно-космической отрасли.

Стороны обсудили возможность создания межгосударственной комиссии.

Ранее «Главред» сообщал, что Янукович находится с рабочим визитом в Республике Корея 26-28 марта для участия в Сеульском саммите по вопросам ядерной безопасности.

фото: president.gov.ua

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