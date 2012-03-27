Соперник Обамы назвал Россию главным противником США

27 марта 2012, 08:48

{1-} Фаворит предвыборной гонки, кандидат в президенты от американской Республиканской партии Митт Ромни назвал Россию «главным геополитическим противником США».

С этим заявлением он выступил в понедельник, 26 марта, в эфире телекомпании Си-эн-эн, комментируя посвященные противоракетной обороне  высказывания президента США Барака Обамы на двусторонней встрече с российским коллегой Дмитрием Медведевым, которая прошла ранее в тот же день на международном саммите по ядерной безопасности в Сеуле, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ромни, в прошлом губернатор штата Массачусетс, обрушился на Обаму с решительной критикой. Претендент на высший государственный пост в США от республиканцев заявил, что «слова действующего президента вызывают тревогу». Решение нынешнего американского правительства отказаться от прежних планов создания т.н. «третьего позиционного района системы ПРО» в Польше и Чехии, подготовленных республиканской администрацией Джорджа Буша-младшего, «подвергает США огромной опасности», а «перезагрузка» отношений с Москвой, провозглашенная Вашингтоном, «вовсе не сработала», полагает Ромни.

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При этом он заявил, что «Россия не является дружески расположенным (к США) игроком на мировой арене». Москва «вне всякого сомнения является нашим геополитическим противником номер один», провозгласил Ромни. С его точки зрения, РФ отстаивает на международной арене «интересы самых худших персонажей». 

Его попросили уточнить, действительно ли он думает, что Россия для США на данном этапе является «большим противником, чем, скажем, Иран или Китай, или Северная Корея». Ромни в ответ повторил, что рассматривает РФ как «геополитического оппонента, нацию, которая вступает в союзы с худшими действующими лицами на мировой арене». За такие страны «заступается, в том числе в ООН, всегда Россия, как правило - вместе с Китаем», заявил американский политик.

Ранее «Главред» сообщал, что Медведев считает: время для переговоров с Обамой по ПРО не упущено, хотя пока стороны остаются на своих позициях. Он рассчитывает, что накопленный за последние годы опыт в отношениях двух стран будет этому способствовать.

фото: frumforum.com

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