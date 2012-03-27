Янукович в Сеуле встретится с Обамой

{1-} Президент Украины Виктор Янукович встретится с президентом США Бараком Обамой в рамках Сеульского саммита по вопросам ядерной безопасности.

«27 марта в рамках Сеульского саммита про вопросам ядерной безопасности состоится двусторонняя встреча президента Украины Виктора Януковича и президента США Барака Обамы», — сообщили во вторник в пресс-службе главы государства.

Ранее Главред также сообщал, что Виктор Янукович встретится с председателем Европейского совета Херманом ван Ромпеем и председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу в рамках Сеульского саммита 27 марта, сообщил посол Украины в Республике Корея Василий Мармазов.

"Принципиально подтверждены с евросоюзовской стороной встречи с президентом Евросоюза Ромпеем и председателем Еврокомиссии Баррозу. Но время, действительно, еще согласовывается", - сказал он журналистам в Сеуле

В то же время Мармазов отметил, что уже зафиксировано точное время двусторонних встреч президента Украины с президентом Индонезии, с генеральным секретарем ООН, а также с президентом и премьер-министром республики Корея.

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