Стали известны новые подробности задержания Авакова

{1-} В воскресенье, 25 марта, в Риме был задержан экс-губернатор Харьковской области Арсен Аваков, который занимался оформлением постоянного вида на жительство в Италии.

В соответствии с итальянским законодательством, предварительное задержание без решения суда возможно лишь на трое суток. Как ожидается, суд состоится среду, 28 марта, сообщает LB.ua.

Издание напомнило, что во фракции «БЮТ-Батькивщина» подтвердили факт задержания Авакова. При этом указывалось, что это не было добровольной сдачей.

По сообщению источников издания, после появления в Украине информации о его международном розыске, Аваков сам приезжал в штаб-квартиру Интерпола в Лионе, фактически добровольно представляясь ведомству. Однако, как выяснилось, вопреки заявлениям украинской стороны, Аваков на тот момент не разыскивался Интерполом.

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В любом случае, в настоящее время оснований для его экстрадиции в Украину нет.

Вместе с тем, по имеющей информации, задолго до начала политических преследований, Арсен Аваков занимался вопросами оформления постоянного вида на жительство в Италии. Однако, успел ли он их завершить в полной мере наверняка не известно.

Ранее «Главред» сообщал, что украинское МВД подтвердило задержание Авакова в одной из стран ЕС, однако еще не было официального подтверждения со стороны Интерпола.

Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн грн.

31 января 2012 года Авакова объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским райсудом Харькова ему избрана мера пресечения в виде взятия под стражу.

Также напомним, что экс-губернатору грозят 10 лет тюрьмы, если будет доказана его вина в раздаче земли.

фото: mignews.com.ua

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