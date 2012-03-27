В Сеуле состоялась встреча Януковича с Обамой

{1-} В Южной Корее во вторник состоялась встреча Президента Украины Виктора Януковича и президентом США Барака Обамы в рамках Сеульского саммита по вопросам ядерной безопасности.
Как сообщается, встреча проходила без участия прессы. Подробности встречи пока неизвестны сообщает «Интерфакс – Украина».
Ранее Главред также сообщал, что Виктор Янукович встретится с председателем Европейского совета Херманом ван Ромпеем и председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу в рамках Сеульского саммита 27 марта, сообщил посол Украины в Республике Корея Василий Мармазов.
"Принципиально подтверждены с евросоюзовской стороной встречи с президентом Евросоюза Ромпеем и председателем Еврокомиссии Баррозу. Но время, действительно, еще согласовывается", - сказал он журналистам в Сеуле
В то же время Мармазов отметил, что уже зафиксировано точное время двусторонних встреч президента Украины с президентом Индонезии, с генеральным секретарем ООН, а также с президентом и премьер-министром республики Корея.
фото: prsident.gov.ua
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