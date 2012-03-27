Литвин уверен, что Рада назначит омбудсменом Лутковскую

{1-} Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин убежден, что в сессионном зале будет достаточно голосов, чтобы со второй попытки назначить Валерию Лутковскую на должность Уполномоченного ВР по правам человека.

Об этом спикер заявил в интервью журналистам в Алма-Ате, передаёт Укринформ.

Депутаты оставили украинцев без защитника: что дальше? (ФОТО)

«Я могу сказать да. Поскольку я думаю, и вы это знаете, и я это знаю, что работа ведется колоссальная. Это будет тот уникальный день, когда в Верховной Раде будут присутствовать практически все депутаты», - заметил Литвин.

Он напомнил, что вопрос назначения омбудсмена будет рассматриваться в парламенте 24 апреля. Спикер также уточнил, что на сегодняшний день уже собраны более 260 подписей за Лутковскую как претендента на должность омбудсмена. «Других предложений пока что нет», - добавил он.

На вопрос, будет ли предлагать он собственную кандидатуру на эту должность, Председатель ВР отметил: «Если 261 депутат внес предложение, то мне нужно подождать. Вы же прекрасно понимаете, что иначе это просто холостой выстрел. Я не привык делать таких действий».

Как ранее сообщал Главред, 15 марта, в Верховной Раде состоялось тайное голосование по избранию Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Кандидатуру Евгения Захарова поддержали 134 народных депутата, за Валерию Лутковскую проголосовало 212 депутатов. Таким образом, ни один из кандидатов не набрал минимальной поддержки народных избранников.

Новости по теме:

Омбудсмена не выбрали: за 20 дней нужно найти нового (ВИДЕО)

Литвин против совмещения выборов мэра Киева и парламента

Рада не смогла избрать обмбудсмена: Лутковской не хватило 14 голосов

Регионалы предложили свою кандидатуру на место Карпачевой

Стало известно, как и почему опаздывают депутаты