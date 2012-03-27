Янукович поговорил с Генсеком ООН о ядерной безопасности

{1-} Президент Украины Виктор Янукович и Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун во время встречи в Сеуле обсудили пакет вопросов по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
"Генеральный секретарь ООН в частности высоко оценил участие нашего государства в международном сотрудничестве в этой сфере. Бан Ки Мун, кроме того, поблагодарил украинскую сторону за ее помощь Японии в рамках партнерской программы по преодолению последствий аварии на АЭС «Фукусима-1»", - говорится в сообщении.
На встрече шла речь также об участии Украины в миротворческих операциях ООН и дальнейшем сотрудничестве в этом направлении.
Говоря о взаимодействии Украины и ООН, В.Янукович отметил: "Отношения Украины и ООН достигают новых высот, наполняются новым содержанием".
Ранее Главред также сообщал, что Виктор Янукович встретится с председателем Европейского совета Херманом ван Ромпеем и председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу в рамках Сеульского саммита 27 марта, сообщил посол Украины в Республике Корея Василий Мармазов.
"Принципиально подтверждены с евросоюзовской стороной встречи с президентом Евросоюза Ромпеем и председателем Еврокомиссии Баррозу. Но время, действительно, еще согласовывается", - сказал он журналистам в Сеуле
В то же время Мармазов отметил, что уже зафиксировано точное время двусторонних встреч президента Украины с президентом Индонезии, с генеральным секретарем ООН, а также с президентом и премьер-министром республики Корея.
фото: prsident.gov.ua
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