Интерпол пока не может подтвердить задержание Авакова

{1-} В Украинском бюро Интерпола не владеют информацией о задержании на территории Италии экс-главы Харьковской ОГА, главы харьковской облорганизации ВО «Батьківщина» Арсена Авакова.

Об этом сообщили в управлении бюро, передают «Комментарии».

«Сейчас такой информацией мы не располагаем. В течение какого-то времени мы это уточним. По-моему слух такой есть – что задержали его в Италии, но это непроверенная информация», - сообщили в бюро.

Ранее «Главред» сообщал, что украинское МВД подтвердило задержание Авакова в одной из стран ЕС.

Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн грн.

31 января 2012 года Авакова объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским райсудом Харькова ему избрана мера пресечения в виде взятия под стражу.

Также напомним, что экс-губернатору грозят 10 лет тюрьмы, если будет доказана его вина в раздаче земли.

фото: focusyour.info

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