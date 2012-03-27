Интерпол пока не может подтвердить задержание Авакова

{1-} В Украинском бюро Интерпола не владеют информацией о задержании на территории Италии экс-главы Харьковской ОГА, главы харьковской облорганизации ВО «Батьківщина» Арсена Авакова.
Об этом сообщили в управлении бюро, передают «Комментарии».
«Сейчас такой информацией мы не располагаем. В течение какого-то времени мы это уточним. По-моему слух такой есть – что задержали его в Италии, но это непроверенная информация», - сообщили в бюро.
Ранее «Главред» сообщал, что украинское МВД подтвердило задержание Авакова в одной из стран ЕС.
Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн грн.
31 января 2012 года Авакова объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским райсудом Харькова ему избрана мера пресечения в виде взятия под стражу.
Также напомним, что экс-губернатору грозят 10 лет тюрьмы, если будет доказана его вина в раздаче земли.
фото: focusyour.info
Новости по теме:
Аваков арестован за границей - СМИ
В Интерполе подтвердили, что Арсена Авакова таки ищут