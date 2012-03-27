СМИ подслушали тайные переговоры Обамы с Медведевым (АУДИО)

{1-} Достоянием широкой общественности стали не предназначавшиеся для широкой общественности переговоры президента США Барака Обамы и России Дмитрия Медведева, которые касаются системы ПРО и состоялись на саммите в Сеуле.

Американский президент передал российскому конверт с написанным от руки посланием. Его содержание кремлевская пресс-служба комментировать отказалась. «Это личное дружеское послание»,— пояснил чиновник из президентской администрации изданию «Коммерсантъ».

Трансляция встречи президентов в пресс-центре началась минутой раньше, чем планировалось, и все услышали, как Обама, обращаясь к Медведеву, заверил, что проблема ПРО «может быть решена». На что получил честный ответ: «Я передам эту информацию Владимиру».

Медведев и Обама никак не договорятся о системе ПРО

После этого президенты стали уже открыто прощаться друг с другом, вспоминая, как много хорошего они успели сделать, пока работали вместе. «Несмотря на то что перезагрузка, о которой много говорилось последние три года, оценивается по-разному, я считаю, что это были лучшие три года в истории отношений США и России в последние десятилетия,— не скромничая, констатировал российский лидер.— Мы много сделали — начиная от СНВ и заканчивая сотрудничеством по наиболее чувствительным международным вопросам».

Отдельную благодарность Медведев выразил коллеге Обаме за «огромную работу и поддержку», оказанную Москве Вашингтоном на пути вступления России в ВТО. «Надеюсь, столь же успешно мы преодолеем и оставшиеся проблемы, включая поправку Джексона—Вэника,— заявил президент РФ.— Много предстоит сделать, чтобы вывести на новый уровень торговые отношения».

Обама также не скупился на комплименты в адрес себя и своего коллеги: «Три последних года моей работы с президентом Медведевым были крайне продуктивными». Сотрудничество России и США американский президент назвал «важным для стабильности во всем мире», отметив, что в этой работе он «не мог бы пожелать лучшего партнера, чем Дмитрий». «Не сомневаюсь, что в своей новой роли он будет продолжать это делать»,— убежден господин Обама.

Ранее «Главред» сообщал, что соперник Обамы по выборам президента кандидат в президенты от американской Республиканской партии Митт Ромни назвал Россию «главным геополитическим противником США».

Также напомним, что Медведев заявил: время для переговоров с Обамой по ПРО не упущено, хотя пока стороны остаются на своих позициях. Он рассчитывает, что накопленный за последние годы опыт в отношениях двух стран будет этому способствовать.

фото: kremlin.ru

Новости по теме:

Соперник Обамы назвал Россию главным противником США

Медведев рассказал, как он уничтожит натовскую систему ПРО

Программа ПРО в Европе проводится Америкой быстро и планомерно