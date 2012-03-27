Литвин рассказал, когда будет свободная торговля с СНГ

{1-} Верховная Рада Украины начнет ратификацию Соглашения о зоне свободной торговли в рамках СНГ после того, как получит этот документ из Кабинета министров Украины. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин украинским журналистам во вторник в Алматы.

"Кабинет министров не передал проект соглашения о ЗСТ. Как только он передаст – Верховная Рада начнет работать с этим документом", - сказал Литвин.

Спикер подчеркнул, что данный документ должен отвечать нормам ВТО, передаёт Интерфакс – Украина.

Как сообщал Главред ранее, в России, Госдума ратифицировала договор о зоне свободной торговли на пространстве СНГ. Документ был подписан 18 октября 2011 года в Санкт- Петербурге представителями 8 стран СНГ: России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана и Украины.

По словам главы профильного комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Слуцкого, ратификация документа необходима, прежде всего, для обеспечения условий для полноценного и эффективного функционирования зоны свободной торговли на пространстве СНГ и создания благоприятной интеграционной среды на основе норм ВТО. «Это важнейший договор для всей экономической интеграции на пространстве СНГ на годы вперед», - отметил он.

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