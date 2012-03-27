Луценко обвинили в убийстве Максима Курочкина

{1-} Отец убитого в Киеве в 2007 году российского бизнесмена Максима Курочкина считает, что вина за смерть сына лежит на бывшем министре внутренних дел Юрии Луценко. Об этом он рассказал в интервью газете «Сегодня».

«Ведь это по его команде (Юрия Луценко – ред.) моего Максима, прибывшего в Киев, задержали в Бориспольском аэропорту... упрятали в СИЗО, и даже понимая, что суд разваливается, и нет никаких доказательств вины Максима, Луценко продолжал лить на него грязь. Для меня он всегда будет детоубийцей – с его подачи произошла эта трагедия», – сказал Борис Курочкин, отвечая на вопрос, на кого конкретно он возлагает вину в убийстве сына.



По его словам, он написал два письма президенту Виктору Януковичу и попросил его взять расследование дела об убийстве сына под личный контроль.



Кроме того, отец бизнесмена считает, что его сына не могли застрелить с технического этажа жилого дома, который находится напротив заднего двора Святошинского суда.



«Сразу после случившегося видел, как лежал Максим, – не могли его застрелить под таким углом, да еще и единственной пулей», – отметил отец бизнесмена.



По его версии – стреляли в упор, со двора, поскольку убитого отбросило на 5 метров.



Напомним, 27 марта исполняется пятая годовщина смерти эпатажного российского предпринимателя Максима Курочкина по прозвищу Макс Бешеный. Его убрал бывший спецназовец, спортсмен и криминальный авторитет по кличке Жора Армани.

Ранее «Главред» сообщал, что Курочкин имел в Украине свой бизнес — был совладельцем ряда облэнерго, инвестировал строительство элитных отелей, получил часть уникального Ялтинского заповедника. С ним связывали кровавые разборки вокруг днепропетровского рынка «Озерка», передел сфер влияния за другие объекты.

фото: segodnya.ua

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