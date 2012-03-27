За фальсификацию дела Александрова осуждён глава районного МВД

{1-} Апелляционный суд Луганской области вынес приговор в отношении экс-заместителя начальника Краматорского ГО ГУМВД подполковника Игоря Криволапова.

Его обвиняли в совершении ряда тяжких преступлений - от фальсификации дела об убийстве тележурналиста Игоря Александрова до похищения и убийства братьев-бизнесменов Дмитрия и Дениса Карпенко, а также Игоря Жемова из Краматорска, пишет "Сегодня".

Как сообщается, суд признал полностью недоказанной причастность Криволапова к похищению и убийству братьев Карпенко, а также бизнесмена Жемова. Зато за фальсификацию "дела Александрова" суд приговорил подполковника к 7 годам лишения свободы.

Фальсификация заключалась в том, что убийцей журналиста Игоря Александрова милиционер объявил бомжа Юрия Вердюка. Невинного суд оправдал, но чуть позже Вердюка убили, подсыпав ему в пищу яд.

С учетом времени, в течение которого Криволапов находился под стражей, он будет отпущен на свободу через полтора года. Других соучастников фальсификации - бывших сотрудников милиции Альберта Винничука, Сергея Шломина и Александра Герасименко, также причастных к отравлению Вердюка, суд приговорил к 8 и 13 годам лишения свободы.

Напомним, 20 марта Апелляционный суд Луганской области вынес приговор бывшим сотрудникам милиции в деле об убийстве гендиректора телерадиокомпании «ТОР» (Славянск, Донецкая область) Игоря Александрова в 2001 году.

Два экс-милиционера К. и Г. получили 7 и 13 лет лишения свободы за фальсификацию материалов уголовного дела по обвинению Юрия Вередюка в убийстве Александрова в 2001 году, а гражданин Г. – еще и за убийство Вередюка

Ранее «Главред» сообщал, что Александров подвергся нападению у входа в телекомпанию и скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы 7 июля 2001 года. Обвиняемый в его убийстве Вередюк скончался от острой сердечной недостаточности, вызванной повторным инфарктом миокарда, 19 июля 2002 года. Позднее его оправдали.

фото: slavgromada.wordpress.com

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