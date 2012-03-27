Компания "Нафтогаза" вопреки Азарову закупит софт на 51 миллион

27 марта 2012, 11:30

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Дочерняя компания "Нафтогаза" "Укртрансгаз" закупит программное обеспечение у фирмы "Microsoft" на 51 миллион гривен.

Соответствующий тендер был заключен 15 марта с компанией "Информационные компьютерные системы", сообщают "Наши деньги" со ссылкой на "Вестник госзакупок".

Соглашением предусмотрено приобретение 20 636 лицензий на пользование авторским правом на компьютерные программы "Microsoft".

Лицензии приобретены на три года. Для 6501 компьютера приобретены пакеты офисного программного обеспечения для обработки текстовых файлов, электронных таблиц, презентаций и баз данных OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL Pltfrm, настольные операционные системы WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL Pltfrm wMDOP и полные расширенные наборы лицензий на права доступа к серверам и пакет антивирусного защиты EntCAL ALNG LicSAPk MVL Pltfrm DvcCAL wSrvcs.

Остальные лицензии касаются специального программного обеспечения.

Как известно, в декабре 2011 года Кабинет министров утвердил госпрограмму постепенного перехода программного обеспечения государственных органов на "открытый" код. На реализацию программы в 2012-2015 годах планируется потратить 42 миллиона гривен.

Сейчас на оплату лицензионного ПО государство тратит около 1,5 миллиарда гривен за четыре года.

Ранее Главред  также сообщал, что приблизительно 47% программного обеспечения в министерстве внутренних дел не является лицензионным. Об этом заявил начальник управления связей с общественностью МВД Владимир Полищук.

«Приблизительно 47% программного обеспечения в министерстве не является лицензионным. Однако МВД проинформировало Майкрософт. И теперь компания ведет переговоры с органами государственной власти о легализации программного обеспечения» , - сказал Полищук.

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