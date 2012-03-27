Индия готовится к войне с Китаем

27 марта 2012, 11:31

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В Дели подготовлен сенсационный документ, из которого следует, что Китай и Индия видят друг в друге вероятных противников. Более того, индийские стратеги разработали сценарии сдерживания северного соседа на случай новой войны с Китаем.

Авторы доклада проанализировали темпы роста экономического и военного потенциала двух стран и пришли приходят к неутешительному для Дели выводу: становящийся сверхдержавой XXI века Китай обходит Индию по всем ключевым показателям, сообщает «Коммерсантъ»

Так, если в 80-е годы прошлого века размеры экономик двух стран были сопоставимы, то сегодня ВВП Китая составляет $7,3 трлн, что в четыре раза больше ВВП Индии ($1,8 трлн). Хотя Индия впервые обошла Китай по закупкам вооружений, это служит для Дели слабым утешением: сокращение закупок оружия Китаем связано с тем, что китайский ВПК сделал рывок вперед, и это позволило КНР производить многие виды вооружений на месте. Невозможность поддержания паритета с Китаем подтолкнула индийских стратегов к тому, чтобы причислить Китай к вероятным военным противникам Дели — наряду с Пакистаном.

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Издание напомнило, что две входящие в БРИКС страны воевавли друг с другом осенью 1962 года  так и не сумели урегулировать давний территориальный спор. После той войны, закончившейся поражением Индии, под контроль Пекина перешел северо-восточный район Кашмира Аксай-Чин. Еще одной спорной территорией между Пекином и Дели остается индийский штат Аруначал-Прадеш, значительную часть которого Китай считает своим.

Учитывая тупиковую ситуацию на переговорах по границе, а также все больший дисбаланс потенциалов Индии и Китая, авторы доклада «Неприсоединение 2.0» предлагают радикально пересмотреть оборонную доктрину страны. Вместо того чтобы по-прежнему добиваться военного паритета вдоль границы с Китаем и видеть свою задачу исключительно в защите собственной территории, авторы обосновывают стратегию будущей «асимметричной войны» с Китаем.

В случае новой китайской агрессии и захвата индийской территории Индия должна не только отражать ее всеми средствами, включая методы партизанской войны, но и прибегнуть к собственным наступательным действиям по захвату китайской территории в Тибете.

Вторым элементом стратегии называется «активизация усилий по интеграции приграничных районов и проживающего здесь населения с остальной Индией за счет улучшения инфраструктуры и реализации проектов развития». Доклад предполагает пересмотреть рассматривать спорные районы Тибета как «ничейные земли». Третий пункт доктрины предлагает дать КНР асимметричный ответ в Индийском океане, всемерно развивая собственные ВМС.

фото: kommersant.ru, wikipedia.org

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