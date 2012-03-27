Министерство Табачника закупило учебники по 647 гривен

{1-} ДНУ "Институт инновационных технологий и содержания образования" Минобразования закупит учебники для 1 класса на сумму 61,13 миллиона гривен.

Об этом сообщают "Наши деньги" со ссылкой на "Вестник государственных закупок". Соглашение заключено 19 марта.

Самыми дорогими оказались учебники украинского языка для школ с обучением на польском языке - 647 гривен за экземпляр. Испанский язык для первоклассников стоит 518 грн/экз., украинский язык для школ с молдавским языком - 497 грн/экз.

Самым дешевым стал учебник английского языка для общеобразовательных школ - 10,81 грн/экз.

Торги проведены по неконкурентной процедуре закупки "у одного участника" из-за того, что авторы учебников имеют право самостоятельно определять издательство, которое будет осуществлять издание его произведения.

Все учебники "рекомендованы Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины".

Ранее Главред писал, что экс-министр юстиции Украины Николай Онищук назвал инициативы министра образования Дмитрия Табачника откровенно антиукраинскими и антицивилизационными.

На вопрос о том, что он думает по поводу инициативы Табачника сократить количество учебных часов на изучение истории Украины и украинской литературы, экс-министр ответил, что лично он категорически против таких попыток.

«По моему убеждению, это откровенно антиукраинские и антицивилизационные предложения, которые кроме вреда, для утверждения украинской государственности ничего принести не могут», - заявил Онищук.

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