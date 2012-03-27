Каддафи готовил убийство короля Саудовской Аравии - Мубарак

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Муаммар Каддафи планировал убийство короля Саудовской Аравии Абдаллы ибн Абдель Азиза Аль Сауда. Об этом заявил экс-президент Египта Хосни Мубарак в своих мемуарах, которые публикуют арабские СМИ.

По словам Мубарака заговор был предотвращен благодаря ему, поскольку, якобы экс-президент Египта собирал информацию о планах покушения на короля, передает НБН.



Хосни Мубарак отмечает, что Абдалла ибн Абдель Азиз «помнил об этом всегда».

Собственно, именно король Абдалла ибн Абдель Азиз был единственным, кто до последнего поддерживал Мубарака в дни массовых народных выступлений.



Отметим, что Хосни Мубарак не уточняет, в какое время планировалось убийство.

Ранее Главред писал, что экс-президент Египта Хосни Мубарак, который находится под стражей в госпитале Каира, опубликовал часть своих мемуаров в местных СМИ.

Особое место в мемуарах отводится Муаммару Каддафи. В числе других бывший президент вспоминает, как Каддафи пытался помочь бежать из тюрьмы убийцам Садата, которого считал своим злейшим врагом. Но та попытка провалилась.

Воспоминания свергнутого президента Египта касаются не только времени нахождения при власти. Мубарак описал годы своего детства, которые прошли в нищете.

фото: radiovan.am

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