Ефремов призвал поддержать Партию регионов, иначе «будет плохо»

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Лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов призвал голосовать за ПР на парламентских выборах 2012 года.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Луганске, сообщает «Восточный корреспондент».

«Нам очень хотелось бы, чтобы нас поддержали, хотя бы потому, что мы по нутру свои. И если нас будет меньше в Верховной Раде и перекос пойдет в другую сторону, то нам будет плохо всем», – резюмировал регионал Ефремов собственные размышления по поводу шансов в выборах в депутаты Верховной Рады.

При этом политик жестко раскритиковал оппозиционные силы, которые, по его мнению, слишком часто указывают на недостатки правящей партии. Кроме того, Ефремов рассказал о своем видении: как должна вести себя оппозиция, чтобы ее допустили к власти.

Кабмин реформаторов уходит на выборы

«На сегодняшний день инструмент критики должны выполнять оппозиционные партии. И чем они качественнее, профессиональнее это делают, тем они быстрее попадут во власть. А если они будут просто говорить «плохо» и ничего при этом не предлагать, то я не вижу перспективы таких оппозиционных политических сил», – подчеркнул Ефремов.

В то же время он рассказал об условиях, которые помогут таким перспективам появиться, и в качестве примера оппозиции, получившей власть, нардеп привел «Сильную Украину» с ее лидером Сергеем Тигипко, который в настоящий момент занимает пост вице-премьер-министра Украины – министра социальной политики.

Ефремов добавил, что должность нового заместителя председателя Луганской облгосадминистрации может достаться еще одному представителю «Сильной Украины», которую постепенно подпускают к власти.

«Насколько мне известно, Сергей Леонидович (Тигипко – Ред.) рекомендовал одного из своих коллег в Луганской области, чтобы его назначили на должность заместителя губернатора», – отметил лидер Партии регионов.

Шансы у нового кандидата, по словам нардепа, высокие.

Напомним, ранее Тигипко признался, что ему было некомфортно становиться заместителем председателя Партии регионов.

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