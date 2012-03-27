В МИДе не могут подтвердить задержание Авакова

{1-} Министерство иностранных дел Украины не располагает информацией по поводу задержания по сообщениям СМИ в Италии экс-главы Харьковской облгосадминистрации Арсения Авакова.

"Это не компетенция МИД. Господин Аваков был оглашен в международный розыск по линии правоохранительных органов, поэтому у нас нет информации по поводу его задержания в какой-либо стране", - сказал пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров, передаёт Интерфакс – Украина.

Ранее «Главред» сообщал, что украинское МВД подтвердило задержание Авакова в одной из стран ЕС.

Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн грн.

31 января 2012 года Авакова объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским райсудом Харькова ему избрана мера пресечения в виде взятия под стражу.

Также напомним, что экс-губернатору грозят 10 лет тюрьмы, если будет доказана его вина в раздаче земли.

фото: focusyour.info

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